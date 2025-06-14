Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Delice ilçesine ziyaret

Belediye Başkanı Uyan, ziyarette Bakan Uraloğlu'na bazı hediyeler takdim etti.

Daha sonra belediyede milletvekili Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve AK Partili belediye başkanlarıyla bir süre görüşen Uraloğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, Delice Belediyesi önünde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kaymakam Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Yılmaz Uyan ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

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