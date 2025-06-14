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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Delice ilçesine ziyaret

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:31
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Delice ilçesine ziyaret
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine ziyarette bulundu.

        Bakan Uraloğlu, Delice Belediyesi önünde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kaymakam Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Yılmaz Uyan ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Daha sonra belediyede milletvekili Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve AK Partili belediye başkanlarıyla bir süre görüşen Uraloğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belediye Başkanı Uyan, ziyarette Bakan Uraloğlu'na bazı hediyeler takdim etti.

        Uraloğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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