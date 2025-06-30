Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de tırın refüje devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kırıkkale'de tırın refüje devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Serkan K. idaresindeki 06 FBK 690 plakalı tır, Kırıkkale-Çorum kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikametinin trafiğe kapanmasından dolayı ekipler, sürücüleri alternatif yola yönlendirdi.
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