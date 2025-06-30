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        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de tırın refüje devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 01:01 Güncelleme: 30.06.2025 - 01:01
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        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de tırın refüje devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Serkan K. idaresindeki 06 FBK 690 plakalı tır, Kırıkkale-Çorum kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikametinin trafiğe kapanmasından dolayı ekipler, sürücüleri alternatif yola yönlendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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