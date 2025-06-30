Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı

Olaya müdahale eden bir polis memuruna fiziki mukavemet gösterip, yaralanmasına neden olan K.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'nde "kasten yaralama" olayı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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