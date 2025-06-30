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        Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de, "kasten yaralama" ihbarına giden polis memuruna mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:08
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        Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de, "kasten yaralama" ihbarına giden polis memuruna mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'nde "kasten yaralama" olayı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olaya müdahale eden bir polis memuruna fiziki mukavemet gösterip, yaralanmasına neden olan K.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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