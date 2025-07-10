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        Bahşılı'da "Aile Yılı" etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaymakamlık tarafından "Aile Yılı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:01
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        Bahşılı'da "Aile Yılı" etkinliği düzenlendi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaymakamlık tarafından "Aile Yılı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamı Fidan Bozkır, Aile Yılı kapsamında botanik bahçede düzenlenen "Anne-Çocuk" etkinliğine katıldı.

        Kaymakam Bozkır, etkinlikte yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarının eski kıyafetlerine, verdikleri boyalarla baskı yaptıklarını ve geri dönüşüme katkıda bulunduklarını söyledi.

        Etkinlik sonunda çocukların yaş guruplarına göre oyuncaklar ve futbol topu dağıtıldı.

        Kaymakam Bozkır da programda çocuklarla boyama etkinliği yaptı.

        Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'in eşi Serpil Bişkin, İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, Okuyan Kadınlar Kulübü, Kırıkkale Kasaba Ritim Grubu ve özel çocuklar da katıldı.

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