Bahşılı'da "Aile Yılı" etkinliği düzenlendi

Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'in eşi Serpil Bişkin, İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, Okuyan Kadınlar Kulübü, Kırıkkale Kasaba Ritim Grubu ve özel çocuklar da katıldı.

Kaymakam Bozkır da programda çocuklarla boyama etkinliği yaptı.

Etkinlik sonunda çocukların yaş guruplarına göre oyuncaklar ve futbol topu dağıtıldı.

Kaymakam Bozkır, etkinlikte yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarının eski kıyafetlerine, verdikleri boyalarla baskı yaptıklarını ve geri dönüşüme katkıda bulunduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.