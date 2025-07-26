Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada biri başkomiser 2 polis yaralandı

Kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdan ile polis memuru Fatih Baykal yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri-Malatya kara yolu Kıskaçlı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri başkomiser 2 polis yaralandı.

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