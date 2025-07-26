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        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada biri başkomiser 2 polis yaralandı

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri başkomiser 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:03
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        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada biri başkomiser 2 polis yaralandı
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        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri başkomiser 2 polis yaralandı.

        Kayseri-Malatya kara yolu Kıskaçlı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdan ile polis memuru Fatih Baykal yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Namdan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hastaneye gelerek yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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