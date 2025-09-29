Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.Y'nin (25) kullandığı 71 ADU 201 plakalı motosiklet, Hüseyin Onbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamete giden M.Ö. (40) yönetimindeki 65 NP 095 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü B.Y. ile motosiklette bulunan S.Y. (53) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bahşılı 1. GastroFest Festivali sona erdi
        Bahşılı 1. GastroFest Festivali sona erdi
        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Kırıkkale'de "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" yapılacak
        Kırıkkale'de "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" yapılacak
        Kırıkkale'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Kırıkkale'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı