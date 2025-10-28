Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önal, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü tarifsiz bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, istiklal mücadelesinin kahramanlarının canları, kanları ve sarsılmaz iradeleriyle kurulan bu eşsiz vatanın, özgürlüğün, bağımsızlığın ve birliğin ebedi sembolü olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ve halk iradesinin ışığında yükselen çağdaş Türkiye'nin adıdır. Cumhuriyet'in ışığıyla kurulan Kırıkkale'miz de genç Cumhuriyet'in değerleriyle yoğrulmuş, sanayi ve üretimle büyüyen bir şehir olarak bu topraklarda özel bir anlam taşımaktadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında silah sanayisiyle gelişen Kırıkkale'miz, bugün de emekle, dayanışmayla ve alın teriyle Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunmaktadır. Bu yönüyle Kırıkkale, geçmişten bugüne Cumhuriyet'le büyüyen bir şehir, Cumhuriyet'in sadık bir evladıdır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Karakeçili Kaymakamı Mert, görevine başladı
        Karakeçili Kaymakamı Mert, görevine başladı
        Kırıkkale'de havaya ateş eden ve polise mukavemette bulunan 24 kişiye adli...
        Kırıkkale'de havaya ateş eden ve polise mukavemette bulunan 24 kişiye adli...
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karakeçili'deki okullarda Gazze yararına kermes düzenlendi
        Karakeçili'deki okullarda Gazze yararına kermes düzenlendi
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı