Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önal, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü tarifsiz bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, istiklal mücadelesinin kahramanlarının canları, kanları ve sarsılmaz iradeleriyle kurulan bu eşsiz vatanın, özgürlüğün, bağımsızlığın ve birliğin ebedi sembolü olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ve halk iradesinin ışığında yükselen çağdaş Türkiye'nin adıdır. Cumhuriyet'in ışığıyla kurulan Kırıkkale'miz de genç Cumhuriyet'in değerleriyle yoğrulmuş, sanayi ve üretimle büyüyen bir şehir olarak bu topraklarda özel bir anlam taşımaktadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında silah sanayisiyle gelişen Kırıkkale'miz, bugün de emekle, dayanışmayla ve alın teriyle Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunmaktadır. Bu yönüyle Kırıkkale, geçmişten bugüne Cumhuriyet'le büyüyen bir şehir, Cumhuriyet'in sadık bir evladıdır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."