        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:08
        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkan Vekili Ayşe Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanlığı adına Albay Erdoğan Dur ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Sivas

        Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde devam eden törende, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı, belediye ekiplerince 21 pare top atışı yapıldı.

        - Kayseri

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

        Vali Çiçek, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

        - Yozgat

        Yozgat'taki etkinlikler kapsamında, Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi. Vali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özkan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünde şehitliği ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum." dedi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Özkan ve protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

