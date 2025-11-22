Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de polis ve jandarmadan huzur ve asayiş uygulaması

        Kırıkkale'de huzur ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de polis ve jandarmadan huzur ve asayiş uygulaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de huzur ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya, 37 ekip ve 175 personel katıldı.

        Uygulama kapsamında, 14 farklı bölge, umuma açık mekanlar ve alkollü eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

        Toplam 2 bin 417 kişi ve 379 aracın sorgulandığı denetimlerde, 28 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddelerden 285 bin 398 lira ceza uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

        Yoklama kaçağı 4 kişiye tebliği yapılan uygulamada, 3 iş yerine idari yaptırım gereği tutanak tanzim edilerek, 1 kişi hakkında da "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

        İki şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 1 kasatura bıçak ele geçirilen denetimde, 4 işletmeye de ruhsata aykırı faaliyetten toplam 60 bin lira idari ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de polis ve jandarmadan "Huzur-71" uygulaması
        Kırıkkale'de polis ve jandarmadan "Huzur-71" uygulaması
        43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi
        43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi
        Kırıkkale'de otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
        Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
        Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira: İnsan ve hayvan figürlü mezar stel...
        Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira: İnsan ve hayvan figürlü mezar stel...
        Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı
        Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı