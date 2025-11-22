Kırıkkale'de polis ve jandarmadan huzur ve asayiş uygulaması

Kırıkkale'de huzur ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya, 37 ekip ve 175 personel katıldı.

Uygulama kapsamında, 14 farklı bölge, umuma açık mekanlar ve alkollü eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Toplam 2 bin 417 kişi ve 379 aracın sorgulandığı denetimlerde, 28 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddelerden 285 bin 398 lira ceza uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

Yoklama kaçağı 4 kişiye tebliği yapılan uygulamada, 3 iş yerine idari yaptırım gereği tutanak tanzim edilerek, 1 kişi hakkında da "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

İki şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 1 kasatura bıçak ele geçirilen denetimde, 4 işletmeye de ruhsata aykırı faaliyetten toplam 60 bin lira idari ceza uygulandı.