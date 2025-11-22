AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği

Kırıkkale'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Hüseyin Kahya Parkı'nda düzenlenen programda basın açıklamasını okuyan İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Doğan, bugün AK Parti Gençlik Kolları olarak Filistin'den Sudan'a, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve "Terörsüz Türkiye"nin kıymetini bir kez daha haykırmak için bir arada olduklarını söyledi.

"81 Hayal, Bir Türkiye"nin, bu ülkenin her köşesinde aynı ideali büyüten gençlerin ortak geleceği olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"İşte o geleceğin adı genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, yetişkiniyle 'Terörsüz Türkiye' geleceğidir. Bizler, bir çocuğun gözyaşının coğrafyası olmadığını biliyoruz ancak ne yazık ki uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale gelmiştir. Gazze'de bombalar çocukları uykuda katlederken, Sudan’da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor. Pek çok coğrafyada çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakılıyor. Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve 'Terörsüz Türkiye'nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça