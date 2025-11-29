GÜNCELLEME - Kırıkkale OSB'de 2 işçinin öldüğü iş kazasına ilişkin işletme sahibi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı, işletme müdürü ve işletme şefi serbest bırakıldı.

