Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın öldü

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan C.A, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.