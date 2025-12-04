Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın öldü

        Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 84 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:56
        Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın öldü
        Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 84 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan C.A, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        T.S.A. (27) idaresindeki 06 ELT 688 plakalı otomobil, dün Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan C.A'ya çarpmış, ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılmıştı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

