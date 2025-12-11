Bahşılı'da "İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi

Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "İnsan Hakları" konulu panel gerçekleştirildi.

Araştırma görevlisi Dr. Alper Akgül'ün moderatörlüğünde okulun konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, bütün insanların hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğduğunu söyledi.

Akıl ve vicdana sahip insanların birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Fidan, "10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' kabul edilmiştir. Dünyanın tüm bölgelerinden farklı kültür ve toplumların temsilcileri tarafından hazırlanan beyanname, ilk kez insan haklarının evrensel olarak korunmasını gündeme getirmiştir. 10 Aralık bu nedenle İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Beyannamede öngörülen ideal insan hakları düzeninin inşası için çabalar ortaya konmuştur." diye konuştu.