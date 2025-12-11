Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı'da "İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi

        Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "İnsan Hakları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı'da "İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "İnsan Hakları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Araştırma görevlisi Dr. Alper Akgül'ün moderatörlüğünde okulun konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, bütün insanların hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğduğunu söyledi.

        Akıl ve vicdana sahip insanların birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Fidan, "10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' kabul edilmiştir. Dünyanın tüm bölgelerinden farklı kültür ve toplumların temsilcileri tarafından hazırlanan beyanname, ilk kez insan haklarının evrensel olarak korunmasını gündeme getirmiştir. 10 Aralık bu nedenle İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Beyannamede öngörülen ideal insan hakları düzeninin inşası için çabalar ortaya konmuştur." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Bulgaristan'da halk protesto etti, başbakan istifa etti
        Bulgaristan'da halk protesto etti, başbakan istifa etti
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!
        Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de kayınpederinin silahla yaraladığı kadın tedavi gördüğü hastane...
        Kırıkkale'de kayınpederinin silahla yaraladığı kadın tedavi gördüğü hastane...
        Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Kimya fabrikasındaki yangın madeni yağ bölümünden çıkmış
        Kimya fabrikasındaki yangın madeni yağ bölümünden çıkmış
        Kırıkkale OSB'deki fabrika yangınına ilişkin adli soruşturma başlatıldı
        Kırıkkale OSB'deki fabrika yangınına ilişkin adli soruşturma başlatıldı
        Alev alev yanan kimya fabrikasının son hali havadan görüntülendi
        Alev alev yanan kimya fabrikasının son hali havadan görüntülendi