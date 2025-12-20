Kırıkkale'de drift atıp "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 763 lira ceza

Ayrıca şüpheliye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 86 bin 763 lira ceza kesilerek, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, bu sırada 2 araca çarptı. Daha sonra ara sokakta önüne araç çıkması üzerine geri kaçmaya çalışan sürücü ekip aracına çarparak durdu.

