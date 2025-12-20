Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de drift atıp "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 763 lira ceza

        Kırıkkale'de otomobiliyle drift atıp polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken 3 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 763 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 19:19 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:19
        Kırıkkale'de drift atıp "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 763 lira ceza
        Kırıkkale'de otomobiliyle drift atıp polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken 3 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 763 lira ceza kesildi.

        Millet Bulvarı İŞKUR Kavşağı'nda 71 AEK 671 plakalı otomobilin drift attığını fark eden trafik ekipleri, aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, bu sırada 2 araca çarptı. Daha sonra ara sokakta önüne araç çıkması üzerine geri kaçmaya çalışan sürücü ekip aracına çarparak durdu.

        Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Ş.Ş. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ayrıca şüpheliye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 86 bin 763 lira ceza kesilerek, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

