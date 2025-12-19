Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Giriş: 19.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:16
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 7 ayrı dosyadan toplam 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, farklı suçlardan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. ile "hırsızlık’" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

