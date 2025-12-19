Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 7 ayrı dosyadan toplam 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, farklı suçlardan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. ile "hırsızlık’" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G. yakalandı.

