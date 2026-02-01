Habertürk
        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:16
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 DHA 293 plakalı otomobil ile 71 AEG 087 plakalı üç tekerli bisiklet çarpıştı. Arkadan gelen 06 CFF 358 plakalı otomobil de demir korkuluklara çarparak kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Durali A. ve Ummi A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ummi A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

