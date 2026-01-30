Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:57 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:57
        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sungur, C.Y, O.U, U.B, S.A. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ve avukatları salonda hazır bulundu.

        Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Dün Sungur, Y.N.Y, O.U, U.B. ve Ö.B.'nin dünkü savunmalarının ardından bugün de diğer sanıklar ile tanıklar dinlendi.

        Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını almak üzere duruşmayı pazartesi saat 13.30'a erteledi.

        - Olay

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U. Y.N.Y. C.Y. S.A. M.S. D.A. Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

