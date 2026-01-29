Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 11 sanık hakim karşısına çıktı

        Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:02
        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sungur, C.Y, O.U, U.B, S.A. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu.

        Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Tutuksuz sanıklardan Y.N.Y, savunmasında, Başkan Sungur ile aralarında uzun zamandır ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu belirtti.

        Banka hesap hareketlerinin daha çok araç satışları ile diğer alacak vereceklerden kaynaklandığını iddia eden Y.N.Y, "Müşteki C.S'den alınan para, sanık U.B'nin talimatıyla gönderildi. Bu parayı U.B'nin yönlendirmesiyle diğer kişilere gönderdim. Başkan Sungur'un telefon hattı benim üzerimeydi." diye konuştu.

        Sanık Ahmet Sungur ise belediye başkanlığını 2019'da kaybettiğini, 2024'te ise tekrar kazandığını anımsattı.

        Söz konusu konut sitesine kendilerinden önce bir şeyler karşılığında iskan verildiğini öne süren Sungur, şunları söyledi:

        "Seçimin ardından bütün binaların kontrol edilmesi için talimat verdim. Yanlış yapılan işlemleri iptal ettik. Müşteki C.S, bizden önceki dönemde olduğu gibi bizim de para istediğimizi söylemiş. Asla, irtikap suçunu işlemem mümkün değil. Göreve geldiğimizde ilçede 3-4 okulda bile haciz vardı. Y.N.Y'yi de çok eskiden tanırım. Uzun yıllar makam şoförlüğümü yaptı. Benim oradan buradan gelecek paraya ihtiyacım yok. Y.N.Y'nin sıkıntıları olduğunu öğrendim ve yanıma çağırdım. Borcunun olduğunu söyledi. Araştırdığımda dediğinden çok fazla olduğunu öğrendim. Kendisini azarladım. Sonra da bizim aleyhimize ifade verdi."

        Sanıklar O.U, U.B. ve Ö.B'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

        Duruşma yarın saat 09.30'da devam edecek.

        - Olay

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U. Y.N.Y. C.Y. S.A. M.S. D.A. Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

