Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:59 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 DHA 293 plakalı otomobil ile 71 AEG 087 plakalı üç tekerli bisiklet çarpıştı. Arkadan gelen 06 CFF 358 plakalı otomobil de demir korkuluklara çarparak kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Durali A. ve Ummi A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ummi A. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
        Çöpten gelen enerji: Bu tesiste yılda 5 milyon kilovat elektrik üretiliyor
        Çöpten gelen enerji: Bu tesiste yılda 5 milyon kilovat elektrik üretiliyor
        Çocukların oynadığı cisimler mühimmat çıktı: 11 adet top mermisi muhafaza a...
        Çocukların oynadığı cisimler mühimmat çıktı: 11 adet top mermisi muhafaza a...
        Yahşihan Belediyesi'nde 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması sanıklarının y...
        Yahşihan Belediyesi'nde 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması sanıklarının y...