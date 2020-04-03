Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı

Kırıkkale İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan çiftçinin 3 dönümlük bağını budadı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Hacı köyünde çiftçilik yapan astım hastası Osman Güloğlu, evinden çıkamayınca arazisindeki bağının budanması için Tarım Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Köye gelen ekipler, Güloğlu'nun 3 dönümlük arazisindeki bağını budadı.

Hasta olduğu için korona virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkmanın yasak olduğunu belirten Osman Güloğlu, "3 dönüm kadar bağım vardı. Benim de aklıma İl Tarım ve Orman Müdürümüz geldi. Durumumu anlattım, o da sağ olsun ekip gönderdi. Çok teşekkür ediyorum böyle insanlar başımızda olduğu süreçte bizler de inşallah dışarı çıkmayız bizler de iyi oluruz" dedi.

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