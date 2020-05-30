Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’ Konteyner kente en çok çocuklar sevindi Mevsimlik tarım işçileri için örnek proje

Ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale’ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu. İşçilerin yeni yaşam alanları konteyner evler oldu.

Asırlar öncesinde Orta Asya ve Anadolu’da bir yaşam tarzı olan konargöçerlik ’çadır’ geleneğinin yerini artık konteyner evler aldı. Ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale’ye gelen mevsimlik tarım işçileri, çadır hayatından konteyner hayatına geçiş yaptı. Tarım işçilerinin kalacak yer sorununun çözümü amacıyla Kırıkkale Valiliğinin koordinesinde başlatılan proje kapsamında Balışeyh ilçesinde kurulan konteyner kent, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Konteyner evde; yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Çocukların da unutulmadığı örnek projede oyun parkları da yer alıyor. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni kurulan konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada ailelerle bir süre vakit geçiren Sezer, çocuklara da çikolata ikram edip çeşitli hediyeler verdi.



"30’a yakın bir konteyner oluşturuldu"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sezer, "Valilik kanalıyla Balışeyh Kaymakamlığımız ile birlikte bir proje başlattık. Bu kapsamda ilk etapta Balışeyh’te bulunan tarım işçilerine konteyner kent oluşturarak çadırlarda kalanları buraya aldı. Şu an projenin ilk etabında 30’a yakın bir konteyner oluşturuldu. Bu proje, Ahiler Kalkınma Ajansından desteklendi" dedi.



"Yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmaya amaçlıyoruz"

Vali Sezer, "Çocuklar için oyun parkından ve banyo, tuvalet, mutfak ihtiyaçlarını giderecek şekilde konteynerler dizayn edildi. Projenin ikinci aşamasında da bütün ilimizdeki tarım işçilerimizin aynı şartlarda daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri içinde bu projenin devamını da şu anda hazırlıyoruz. Belki bu sene yetişmeyebilir ama önümüzdeki sene ilimizdeki bütün tarım işçilerinin tarım konteyner kent dediğimiz benzeri yapılarda ikamet etmelerini yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Buraya yine aynı şekilde Milli Eğitim ve Gençlik Spor kanalıyla da buradaki çocuklarımıza destek vereceğiz. Temel amaç; hem insani şartlarda burada hayatlarını sürdürmelerini hem de buraya ekmek parası için gelen insanların burada yaşadıkları süre içerisinde yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmaya amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

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