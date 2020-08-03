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'Çeşnigir Köprüsü'ne tehlikeli seyir

DHA

'Çeşnigir Köprüsü'ne tehlikeli seyir


Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de tarihi Çeşnigir Köprüsü bulunduğu bölgede kayalıklara çıkan vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden vadiyi izliyor.
Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kızılırmak üzerine bulunan köprüye gelen vatandaşlar, burada bol bol fotoğraf çektiriyor. Ancak bazı vatandaşlar, Çeşnigir Köprüsü'nü yüksekten görebilmek ve fotoğraf çektirmek için uyarılara rağmen bölgedeki kayalıklara çıkıyor. 100 metre yürüyerek kayalıklara çıkan vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden vadiyi izliyor, fotoğraf çektiriyor. Öte yandan, uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlar nedeniyle kayalıkların bulunduğu bölgeye giden geçiş güzergahı üzerinde önlem alınacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Keskin Hasan AKYILDIZ
2020-08-03 13:32:36

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