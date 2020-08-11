Pilot il Kırıkkale’de vatandaşların yüzde 98’i maske kullanıyor Kırıkkale’de Covid-19 denetimleri yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pilot il Kırıkkale’de vatandaşların yüzde 98’i maske kullanıyor Kırıkkale’de Covid-19 denetimleri yapıldı

İHA

Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de, İSDEM ekiplerince, "maskemesafehijyen" denetimlerine katılan Vali Yunus Sezer, 100 kişilik ekiple sahada denetimlerin yapıldığını ifade ederek, "Buradan tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü" dedi.

Pilot il Kırıkkale’de vatandaşların yüzde 98’i maske kullanıyor Kırıkkale’de Covid-19 denetimleri yapıldı

Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale’de, İSDEM ekiplerince, “maskemesafehijyen" denetimlerine katılan Vali Yunus Sezer, 100 kişilik ekiple sahada denetimlerin yapıldığını ifade ederek, “Buradan tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü” dedi.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında 10 gün sürecek ikinci büyük denetim bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda salgınla mücadelede yeni uygulamada pilot il seçilen Kırıkkale’de de denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte yoğun olarak kullanılan cadde üzerindeki kafe, restoran, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma araçlarını tek tek denetledi. Vali Sezer ve Başkan Saygılı, vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Valilik bünyesinde kurulan ve salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" (İSDEM) ekiplerince de kent genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri sürdürülüyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, denetim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek maskenin kişinin hem kendisini hem de karşısındakini virüse karşı koruyacağını söyledi. İl Salgın Denetim Merkezinde (İSDEM) görevli 100 ekibin sahada olduğunu kaydeden Sezer, şu ana kadar 8 bin iş yerinin defalarca denetlendiğini belirtti.

“Yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü”
Kent genelinde vatandaşların yüzde 98’inin maske kullandığının altını çizen Sezer, “İş yerlerini yerlerini akşam düğün salonlarını, sokak düğünlerini, kafelerimizi, dolmuşlarımızı, toplu taşıma yapan bütün alanları denetliyorlar, uyarılarda bulunuyorlar. Yaklaşık 1 haftalık süre geçti bu sürede 8 bin iş yeri ziyaret edildi. Bunlardan bazıları 56 defa ziyaret edildi. Ben buradan tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü. Herkes büyük bir duyarlılığa sahip düğünlerde daha dikkat edilir hale geldi. İnşallah hep beraber çalışarak belediyemiz ile diğer personellerimiz ile beraber STK’larımız ile beraber biz örnek il olarak Covid19 sürecini aşağıya doğru bir ivme sağlayacağız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız duyarlı”
Korona virüse karşı vatandaşların duyarlı olduğunu ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, “Bugün denetimde de gördük ki daha önce de yaptık biz bunu Valimiz ile birlikte vatandaşlarımız oldukça duyarlı. Biz de bundan memnun olduk. Bu iş tabii ki şakaya gelecek bir hadise değil. İnsanlarımız özellikle toplu olarak bulundukları düğün, cenaze buralarda daha çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Şehrimiz genelinde görmüş olduğunuz hadise şudur; insanlar kurallara uyuyor. Bu manada da tüm Kırıkkaleli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı Kafe işletmecilerine pandemi kuralları yeniden hatırlatıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı Kafe ...
Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı
Pilot il Kırıkkale’de 5 bin 700 iş yerinde ’Covid-19’ denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Pilot il Kırıkkale’de 5 bin 700 iş yerinde ’Covid-19’ ...
Pilot il Kırıkkale'de 5 bin 730 iş yeri denetlendi
YEREL HABERLER Pilot il Kırıkkale'de 5 bin 730 iş yeri denetlendi
Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ziyaretçilerini cezbediyor Doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan köprü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ...
Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X