Kırıkkale'de bazı işletmelerin açılış ve kapanış saatlerine yeni düzenleme

Kırıkkale'de bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri 07.0020.00 olarak yeniden düzenlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Covid19 salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirlerle ilgili Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ,çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesine istinaden 2021/08 nolu İl Hıfzıssıhha Kararı ile yüksek risk grubunda bulunan ilimizde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirilmiştir" denildi.



Market, berber ve manav gibi işletmelerin saatlerine yeni düzenleme

Bazı işletmelerin açılış ve kapanış saatlerinin yeniden düzenlendiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda daha önce açılış kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış kapanış saatlerinin ilimizde 07.0020.00 saatleri arası olarak belirlenmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine alınan kararlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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