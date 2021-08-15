Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine görevlendirildi.

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından yaraların sarılması için Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi, Delice, Çelebi, Karakeçili, Bahşılı ilçelerinden afet bölgesine gönderilen çok sayıda iş makinesi ve uzman ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin en çok yaşandığı Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere afet bölgesine görevlendirilen Vali Yunus Sezer, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Sezer, ilçeye bağlı çevre köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sezer, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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