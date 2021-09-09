Başkan Türkyılmaz: “2.5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım yaptık” Yahşihan Belediyesi, 23 milyon 900 bin liralık asfaltlama çalışmalarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Türkyılmaz: “2.5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım yaptık” Yahşihan Belediyesi, 23 milyon 900 bin liralık asfaltlama çalışmalarına başladı

İHA

Başkan Türkyılmaz: “2.5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım yaptık” Yahşihan Belediyesi, 23 milyon 900 bin liralık asfaltlama çalışmalarına başladı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, asfalt atma töreninde yaptığı konuşmada, 2.5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Asfaltımızın maliyeti 23 milyon 900 bin liradır. 2. ve 3. etap asfalt çalışmalarına da 1. etap bitiminden sonra başlanacaktır” dedi.
Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, ilçede başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla, uzun zamandır hizmete hasret kalan mahallelerin sorunlarına adeta neşter vuruyor. Bu kapsamda 700 gün sürmesi planlanan altyapı çalışmalarını pandemiye rağmen 400 günde bitiren Yahşihan Belediyesi, ilçenin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırdı. Altyapı çalışmalarında 12 bin 510 metre yağmur suyu hattı, 173 bin metre içme suyu hattı ve 77 bin 300 metre kanalizasyon hattı yenilendi.
Üstyapı çalışmalarına görkemli tören
Yahşihan Belediyesi tarafından belirlenen program dahilinde birinci etap asfaltlama çalışmalarına Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey mahallelerinde başladı. Yahşihan Belediyesince düzenlenen asfalt atma törenine; MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediyesi Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe genelinde kısa sürede tamamlanacak çalışmalar ile yolların daha modern hale getirilmesi planlanıyor.
Törende konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 2.5 yıl içerisinde toplamda 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilçe için bir milat olduğunun altını çizdi.
Türkyılmaz, “Bir başkan için alt yapı çalışmalarına girmek en büyük risklerden biridir. ‘Yapma dediler, yapamazsın, altında kalırsın’ dediler, ‘Alt yapı seçim kaybettirir’ dediler, ‘Sana mı kaldı?’ dediler. Hiçbirini dinlemedim! Yaptım ve oldu. Ben şunu bilirim ve kendime düstur edinirim; kaybetmekten korkma, kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. 15 Haziran 2020 tarihinde altyapı ihalemize başlarken 700 gün sürecek çalışmayı 500 günde bitireceğimizin sözünü verip, 400 gün gibi kısa bir sürede bitirdik. Bugün 120 milyona mal olan altyapı ihalemizde ilçemizin 50 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırmanın sevincini yaşıyoruz. Belki iki yılımızı kaybettik ama Yahşihan’ın 50 yılını kazandık” dedi.
“Birinci etap asfaltlama çalışmalarına başladık”
Başkan Türkyılmaz, “Altyapının bitimine yakın, asfaltı atmaya niyetlendiğimizde çeşitli şikâyetlerle, çeşitli sabotajlarla karşılaştık. Biz size bu asfaltı attırmayacağız diyenleri duyduk. Attırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını gördük. İlk asfalt ihalemizi 4 Haziran 2021 tarihinde canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. İhale sonrası katılımcı firmaların ve dışardaki güçlerin şikâyetleri sonucu ihalemiz sürüncemede kalmış, Kamu İhale Kurumu, ihaleyi incelemeye almış sonuca bir türlü varılamamıştır. Halen devam eden şikâyetler sebebiyle yapmış olduğumuz ilk ihalemiz sonuçlandırılamamaktadır. Çözüm üreten bir belediye anlayışı ile vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, yaşanan aksaklıklardan ve şikâyetlerden dolayı 4734 sayılı kamu ihale kanununun belediyemize hak tanıdığı 21/b (pazarlık usulü) ile birinci etap asfaltlama çalışmalarına Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey mahallelerimizde başlamış bulunmaktayız. Asfaltımızın maliyeti 23 milyon 900 bin TL’dir. 2. ve 3. etap asfalt çalışmalarına da 1. etap bitiminden sonra başlanacaktır” diye konuştu.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise tüm Milliyetçi Hareket Partililerin ve Osman Türkyılmaz’ın arkasında Devlet Bahçeli’nin olduğunu söyledi.
Edilen duanın ve kesilen kurbanların ardından ilk asfalt Seyrantepe Mahallesi’ne atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle ...
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında"
YEREL HABERLER Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle ...
Polis kavgayı durdurmak için havaya ateş açtı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Polis kavgayı durdurmak için havaya ateş açtı, o ...
Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada (2)
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada (2)
Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden ...
Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada
Başkan Saygılı: "Kırıkkale'ye spor kompleksi yapılacak"
YEREL HABERLER Başkan Saygılı: "Kırıkkale'ye spor kompleksi ...
Kırıkkale'de 'kız meselesi' silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'kız meselesi' silahlı kavgaya dönüştü: ...
Otelde yakalanan riskli gruptaki vatandaş: "Mesaj gelmedi, bilmiyordum"
YEREL HABERLER Otelde yakalanan riskli gruptaki vatandaş: "Mesaj ...
Aşı yaptırmayan 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayan 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki ...
Korona virüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri de 22 yaşında
YEREL HABERLER Korona virüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri de 22 ...
Roma dönemine ait, otel odasında ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait, otel odasında ele geçirildi
Kırıkkale'de litrelerce kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de litrelerce kaçak içki ele geçirildi
Karantina kaçağı köy yolunda dolaşırken yakalandı: 4 bin 50 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Karantina kaçağı köy yolunda dolaşırken yakalandı: 4 ...
Salgınla mücadelenin fedakâr savaşçıları: İkiz hemşireler
YEREL HABERLER Salgınla mücadelenin fedakâr savaşçıları: İkiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.