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Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti, gerçek ortaya çıktı: 6 defa dosya yaktı, trafikte binlerce lira ceza yedi Akıllara durgunluk veren düzeneği 9 bin liraya kurdurmuş Avukat açıkladı, sınavlarda kopya çekmenin cezası: 1 yıldan 4 yıla kadar hapis

İHA

Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti, gerçek ortaya çıktı: 6 defa dosya yaktı, trafikte binlerce lira ceza yedi Akıllara durgunluk veren düzeneği 9 bin liraya kurdurmuş Avukat açıkladı, sınavlarda kopya çekmenin cezası: 1 yıldan 4 yıla kadar hapis

Kırıkkale'de motorlu taşıtlar sınavında maskesine kamera, kulağına "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayının daha önceden 6 defa girdiği sınavdan başarısız olunca 9 bin liraya bu düzeneği kurdurduğu, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 15 bin liraya yakın defalarca ceza yediği ortaya çıktı.
Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ESınav Merkezi'nde yapılan motorlu taşıtlar sınavında kurduğu ses ve görüntülü düzenek ile kopya çekerken yakalanan S.A. (29) ve kendisine dışarıdan yardım eden H.K. (40) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu ana kadar 15 bin liraya yakın ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası kesilen S.A.'ın (29) daha önceden de 6 defa girdiği sınavda başarısız olduğu ve 9 bin lira vererek bu düzeneği kurdurduğu ortaya çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan iki şahsın da kulak içine gizlediği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı, maske içerisine gizlenmiş kamera, taşınabilir wifi cihazı, SIM kart olan alıcı, kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.
Sınavlarda "kopya çekme" suçunun hukuki sürecini İHA muhabirine anlatan Avukat Ali Can Çiçek, sınavlarda ses ve görüntü cihazı kullanarak kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden yani dışarıdan kopya çekene yardım eden kişilerin de aynı suçu işlediğini ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının olduğunu söyledi.

"1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası görülmekte"
Sınavlarda çekilen kopyanın ÖSYM Hizmetleri Kanunun 10’uncu maddesine muhalefet suçunu oluşturduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:
"Kırıkkale ilinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının yazılı kısmında bir şahsın maskesinin içerisine kamera düzeneği, kulağının içerisine de böcek olarak tabir edilen ses düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Bu konuda da kamuoyuna bazı haberler yansıdı. Söz konusu şahsın fiili 6114 sayılı ÖSYM Hizmetleri Kanunun 10’uncu maddesine muhalefet suçunu oluşturmaktadır. Bu kanun maddesinin 3’üncü fıkrasında aynen şu şekilde ifade yer almakta; başkanlık tarafından yapılan sınavlarda ses ve görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden yani dışarıdan bu kişiye yardım eden kişiler de aynı suçu işlemiş oluyor. Bu şahıslara 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası görülmekte kanunda."

"Belgede sahtecilik suçunu oluşturma durumu da var"
Türk Ceza Kanun’da (TCK) 'belgede sahtecilik' suçunu oluşturma durumunun da olduğunu ifade eden Çiçek, “Yine aynı kanunun aynı maddesinde 5’inci fıkrasında bu şahsın 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından takip edilen sınavlara katılma hakları da ellerinden alınıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda bu şahısların işlemiş olduğu fiillerin Türk Ceza Kanun’da (TCK) 'belgede sahtecilik' suçunu oluşturma durumu da var. Bu suçun cezası da 2 yıldan 5 yıla kadar kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde de 3 yıldan 8 yıla kadar cezaları var. Yine 6114 sayılı kanunun 10’uncu maddesinde de açık ifadeyle daha ağır cezayı gerektiren hallerde o kanunun uygulanacağı belirtilmekte. Bu tarz bir fiilin gerçekleştirildiğinin tevkif edilmesi anında sınav görevlileri bina içerisinde bulunan polis memurlarına bilgi verirler" diye konuştu.
Çiçek, "Şahsın ilk yakalama ve gözaltına alma işlemleri yapılır. Bu işlemler genellikle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yakalanan şahıs da yine dün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş ve ilk ifadesi orada alınmıştır" dedi.

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