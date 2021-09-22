Polisin şüphelendiği şahsın üzerinde tabanca çıktı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi 1628. Sokak üzerine bekleyen E.E. isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. Polis ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı aramada bulundurma ruhsatlı tabanca ile şarjör içerisinde 15 dolu fişek ele geçirdi.
Şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.