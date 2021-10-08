Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de yaban hayatı, ormanlık ve kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve kırsal alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlar tarafından, vaşak, karaca, domuz, kurt, tilki, su samuru, siyah leylek, tavşan görüntülendi. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Ayrıca, fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor, hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

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