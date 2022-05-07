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Kırıkkaleli milli halterci dünya şampiyonu oldu

İHA

Kırıkkaleli milli halterci dünya şampiyonu oldu

Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda, erkekler 81 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na 53 ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcu katıldı. Organizasyonun beşinci gününde 81 kilo erkeklerde mücadele eden Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Halter Şampiyonasında toplamda 24 kilo kaldırarak dünya şampiyonu olan Kırıkkale'nin gururu genç sporcumuz Hakan Şükrü Kurnaz evladımızı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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