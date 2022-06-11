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Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taşma noktasına geldi

İHA

Kırıkkale'de aninden bastıran sağanak yağış, ilçelerde de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sulakyurt ilçesinde dolu ve yağış sebebiyle dereler taşma seviyesine ulaşırken, bazı araçlarda yolda kaldı.

Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taşma noktasına geldi

Kırıkkale'de aninden bastıran sağanak yağış, ilçelerde de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sulakyurt ilçesinde dolu ve yağış sebebiyle dereler taşma seviyesine ulaşırken, bazı araçlarda yolda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Kırıkkale'de sağanak ve dolu etkili oldu. Sulakyurt ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı felç etti. İlçede bulunan Öz deresi taşma seviyesine ulaşırken, tarım arazileri de zarar gördü. Sağanağa yakalanan bazı sürücülerde, araçlarıyla yolda kaldı.
Kent merkezinde de kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, taksi durakları, ATM’ler ve iş yerlerinin tenteleri altında bekledi. Bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, rüzgar, dolu ve şiddetli şekilde yağmur yağışının gerçekleştiğini söyledi. Bildik, "Dere yataklarına sığmayacak sel meydana geldi. Çok şükür etkisini kaybetti. Şu an için ilçemizde her şey normal çok şükür can kaybımız yok. Sadece üst yapıda ve yollarda biraz tahribatlar var. Yaklaşık iki kilometre kadarda kanalizasyon hattında tahribat var. Onun haricinde bir sıkıntı yok" dedi.
Meteoroloji uyarılarının ardından belediye olarak önlem aldıklarını ifade eden Bildik, önlemlerimizi önceden aldık Bütün araç gereç ve ekibimiz her şeye hazırdı. Biz sadece kapanan yolları, su hattındaki zarardan dolayı su olmayan evlere suyunu, yol olmayan evlerin yolunu açtık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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