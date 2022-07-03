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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beton yol köylere ulaşımı kolaylaştırıyor

İHA

Beton yol köylere ulaşımı kolaylaştırıyor

Kırıkkale'de köylere ulaşımın rahat sağlanması için beton yol çalışmaları sürüyor.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Balışeyh ilçesine bağlı köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kırlangıç köyüne ulaşımın rahat sağlanması için beton yol çalışmalarını yerinde inceleyen Tekbıyıkoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Tekbıyıkoğlu, köy mezarlığını da ziyaret ederek Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin kabrinde dua etti. Daha sonra köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, istek ve taleplerini dinledi.
Tekbıyıkoğlu, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yol, sadece yol demek değildir. Yol hastaların hastaneye ulaşmasıdır, eğitimin ulaşmasıdır, güvenlik güçlerinin ulaşmasıdır, kamu hizmetlerinin tamamı, yollarımız sayesinde vatandaşlarımıza ulaşmaktadır. Yapımına başlanan Kırlangıç köyü beton yollumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Sağanaktan dolayı yaşanan sel olaylarında mahsullerin yüzde 20'sinin etkilenmesine rağmen yüzde 80 oranında da ürünlerin bereketli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, yağışların götürdüğünden fazlasını getirdiğini söyledi.
Tekbıyıkoğluna ziyaretlerde Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Haluk Karahan eşlik etti.

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