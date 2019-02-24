Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Kırklareli vatandaşları okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, 25 Şubat Pazartesi kar tatili haberi...

KIRKLARELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.



Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi.



Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.