Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kırklareli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kırklareli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kırklareli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.75 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:48 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.1 oldu. Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 162.781 oyla yüzde 65.01 - Recep Tayyip Erdoğan: 75.965 oyla yüzde 30.34 - Sinan Oğan: 10.127 oyla yüzde 4.04 - Muharrem İnce: 1.507 oyla yüzde 0.60 aldı. Kırklareli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kırklareli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.94 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:48 itibarıyla yüzde 93 oranında açıldı. 2023 Kırklareli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 146.925 oyla yüzde 61.49 - Cumhur İttifakı: 73.323 oyla yüzde 30.68 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 7.571 oyla yüzde 3.17 - Ata İttifakı: 3.650 oyla yüzde 1.53 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 493 oyla yüzde 0.21 aldı. Saat 22:48 itibarıyla 2023 Kırklareli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

