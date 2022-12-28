Kırklareli'de 299 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 7 organizatörden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında il genelinde son 5 günde önleyici devriye faaliyetlerinde bulundu. Uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlere organizatörlük yapan 7 şüpheli yakalandı. Göçmenlerin taşınmasında kullanılan 3 araca da el koyuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 organizatörden 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-28 15:55:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.