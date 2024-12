Bakan Memişoğlu: Akciğer kanserinde dünyada ilk 3'e giren bir ülkeyiz (3)

'SAĞLIKLITÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMINI BAŞLATTIK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli'de 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kırklareli Sağlık Yerleşkesi' açılış töreninin ardından Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Memişoğlu, burada konuştu. Sağlık alanında üretim ve bilimi gerçekleştirmek durumunda olduklarını söyleyen Memişoğlu, "Onun için de koruyan, geliştiren ve üreten Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattık. Burada amacımız, esasında öncelikli amacımız hastalanmadan sağlığımızı korumak. Koruyuculuğu daha ön plana çıkartmak. Toplumsal sağlık risklerimizi engellemek ki bunlar özellikle kilo, bağımlılık ve doğurganlık oranının düşük olması. Bunlarla ilgili mücadele yapıyoruz. Daha iyisini yapacağız. Hep beraber bunu başaracağız. Esas söylemek istediğim şu; Türkiye'de olduğu gibi dünyada büyük bir değişimin şahidiyiz. Malum dünyada birçok çatışma var, birçok maalesef istemediğimiz olaylar var. Ama Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve davadaki sizler gibi neferlerin sayesinde Türkiye bugün çok farklı bir yere doğru ilerliyor. Bunda hepimizin büyük bir emeği var. Ama başta liderimizin büyük bir vizyonu var. Ne zaman ki dünya 5'ten büyüktür dediğinden itibaren bir iddiaya, iddia ortaya koyuldu. Bu iddia nedir? Kurulu düzeninin değişmesi iddiasıdır. Dünyadaki bu vahşet medeniyetinin maalesef insanları birbirine kırdırarak, öldürerek onları sömürerek emperyalist düzenin değiştirilmesi gerektiği iddiasıdır bu. Yani Birleşmiş Milletler'de 'beşten büyüktür' diyorsanız dünya bu düzeni biz değiştirme iddiasındayız demektir. O zaman düzenden faydalananlar düzenden kendilerine bir menfaat elde ederler. Bu düzenden yararlananlar size saldıracaklardır. İşte bu saldırıları hep yaşadık, yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Çünkü biz artık iddialıyız" dedi.

'BİRBİRİMİZE SARILMAK ZORUNDAYIZ'

Vahşet medeniyetinin, emperyalist düzenin değiştirilmesi gerektiğini söylediklerini ifade eden Memişoğlu, "Bu düzeni değiştirip bunun yerine bizim geçmişte medeniyetimizin dünyaya hakim olduğu gibi barış medeniyetinin, iyilik medeniyetinin yeniden dünyaya hükmetmesini, dünyaya barış getirmesini istiyoruz. İnsanları birbiriyle kavga ettirerek değil insanları birbiriyle dost ederek, kardeşçe yaşamayı istiyoruz. Onun için de biz esasında iyi tarafız, doğru tarafız. Kazanacak tarafız ama bunu yaparken birkaç tane yapmamız gereken çok önemli iş var. Kötülüğü ne yaptığı önemlidir ama kötülüğün yaptığı şeyden daha önemli olan iyilik olarak bizlerin ne yaptığıdır. Kötülük işini yapıyor bugün dünyada. 45 bin insanı öldürebiliyor canlı yayınlarda, göstere göstere, kadın çocuk ayırmadan. O işini yapıyor, kötülüğünü yapıyor. Biz iyilik tarafı ne yaptığımıza bakmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz eğer üretirsek, çalışırsak farklılıklarımızı zenginlik haline getirip, birleşip, birlikte bir hareket edersek ve onlar kadar üretirsek, onlar kadar daha çok çalışırsak, bir araya gelirsek ve farkında olursak kötünün üstesinden gelebiliriz. Onun için bugün her bir neferimizin, her bir vatandaşımızın, her bir bu davaya inanan insanın günlük kazançlarını veya günlük çıkarlarını değil, bu medeniyetin yeniden kalkması, ayağa kalkması için, iyiliğin yeniden dünyaya hüküm sürmesi için vebali var. Bu sadece günümüzün vebali değil esasında. Bu bizim gelecek nesillere de vebalimiz. Çünkü madem böyle bir iddiada bulunduk, madem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere bu zamanda sahipsek, toplum olarak da halk olarak da dava insanları olarak bunun sorumluluğunu, bunun vebalini taşıyor. Onun için bugün birbirimizle kavga edecek, birbirimizi eleştirecek veya ayrı taraflarımızı ön plana çıkartıp tartışacak, çatışacak bir zamanda değiliz. Bugün birlikte hareket etmek, iyilik tarafı olarak üretmek, çalışmak ve birbirimize sarılmak zorundayız. Onun için her bir arkadaşım bu davada olabilecek ancak farklı sebeplerle ayrışmış veya kendini geri çekmiş insanları kazanmakla mükellef. Bugün bu ülkeye bu medeniyet artık kendini yeniden dünyanın yöneten tarafında olmak zorunluluğunda. Onun için hepsine sarılacağız, her kardeşimize" diye konuştu.