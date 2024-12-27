Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi.

Programa eşi Nihal Turan ile katılan Vali Turan, şehitlerin ve gazilerin unutulmadığını ve unutulmayacağını söyledi.

Ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile vatan olduğunu ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceğini kaydetti.