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        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:22
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        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi.

        Programa eşi Nihal Turan ile katılan Vali Turan, şehitlerin ve gazilerin unutulmadığını ve unutulmayacağını söyledi.

        Ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile vatan olduğunu ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceğini kaydetti.

        Turan, programın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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