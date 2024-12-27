Kırklareli Belediyesi kış tedbirlerini arttırdı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kış tedbirlerini arttırdıklarını bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Özellikle sabah saatlerinde etkili olabilecek buzlanmaya karşı ana arterler ve yaya yollarında çalışmalar yapıldığını ifade eden Bulut, açıklamasında şunları kaydetti: