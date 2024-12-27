Kırklareli Belediyesi kış tedbirlerini arttırdı
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kış tedbirlerini arttırdıklarını bildirdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kış tedbirlerini arttırdıklarını bildirdi.
Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.
Özellikle sabah saatlerinde etkili olabilecek buzlanmaya karşı ana arterler ve yaya yollarında çalışmalar yapıldığını ifade eden Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:
"20 ton solüsyon ve 135 ton tuz ile buzlanma etkisine karşı hazırlıklı durumdayız. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için öncelikli. Soğuk hava dalgası ve önümüzdeki günlerde öngörülen karla karışık yağmurun etkisiyle yollarımızda buzlanma riski artabilir. Böyle bir durumda, araçlarımız, ekipmanımız, personelimiz ve malzemelerimiz ile saat fark etmeksizin sahada olacağız."
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