Kırklareli'nde "Gurbet Türküleri" Konseri düzenlendi

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ise duygu, hasret, sitem, sevinç ve mutluluğun türkülerle dile getirildiğini kaydetti.

Türküleri dinlerken geçmişi hatırladığını ifade eden Bulut, koroda görev alan sanatçılara teşekkür etti.

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