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        Kırklareli'nde "Gurbet Türküleri" Konseri düzenlendi

        Kırklareli'nde gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:23
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        Kırklareli'nde "Gurbet Türküleri" Konseri düzenlendi
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        Kırklareli'nde gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Kırklareli Kent Konseyi korosu tarafından 22 türkü seslendirildi.

        Sanatseverler zaman zaman türkülere eşlik etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, türkülerle bazen hüzünlendiklerini bazen neşelendiklerini söyledi.

        Türküleri dinlerken geçmişi hatırladığını ifade eden Bulut, koroda görev alan sanatçılara teşekkür etti.

        Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ise duygu, hasret, sitem, sevinç ve mutluluğun türkülerle dile getirildiğini kaydetti.

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