Kıyıköy beldesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceden sonra kış lastiği tercih edilmelidir. Tedbirinizi alın siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın." denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

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