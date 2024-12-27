Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.
Kırklareli Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceden sonra kış lastiği tercih edilmelidir. Tedbirinizi alın siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın." denildi.
Açıklamada sürücülerin kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zincir kullanmaları önerisinde bulunuldu.
- Şiddetli rüzgar etkili oldu
Vize ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kıyıköy beldesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Vize ilçesi ile Kıyıköy beldesine ulaşımın sağlandığı kara yoluna devrilen ağaçlar belediye ekiplerince bölgeden temizlendi.
Öte yandan elektrik tellerinin kopması nedeniyle ormanlık alanda çıkan ufak çaplı yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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