Bakan Memişoğlu: Akciğer kanserinde dünyada ilk 3'e giren bir ülkeyiz (2)

'DÜNYANINEN YAYGIN VE EN İYİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ VERİYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın ardından Kırklareli'ye geçerek, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kırklareli Sağlık Yerleşkesi' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, "Birkaç gün sonra gireceğimiz yeni yılın, hepinize mutluluklar getirmesini, huzurlar getirmesini, aynı zamanda diliyorum. Aynı zamanda üç ayların başlangıcı olduğu için de Allah'ın bize ramazana kavuşması temennisiyle başlıyorum sözlerime. Kırklareli sağlık anlamında gerçekten iyi yerlerde ve Sayın Vekilim başta olmak üzere bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlıkta büyük bir dönüşüm, gelişim ve dünyaya örnek olacak şekilde sağlık hizmetlerini sunabilir hale geldi. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de her bir vatandaşımız senede 11.4 kez sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu 2002 senesinde sadece iki kezdi. Dünyanın en yaygın, her yerde olan, en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetlerini veriyoruz. Bunun ispatını hem kovidde hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı. Bu nedenle sağlık hizmetlerini bu hale getirip, bu kadar iyi sağlık hizmeti sunar hale getiren; altyapısıyla, sistemiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanlarına arkadaşlarıma, hekiminden hemşiresine, temizlik elemanına, güvenlikçisine, herkese teşekkür ediyorum. Onların bir yöneticisi olmaktan, onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. İyi ki varlar" dedi.

'SAĞLIKTA TÜRKİYE YÜZYILI'NI BAŞLATMAK İSTİYORUZ' Sağlık hizmetlerini iyi sunduklarını anlatan Memişoğlu, "Artık bundan sonra sadece sağlık hizmetini sunmak bize yetmez, bundan sonra artık dünyada sağlıkla ilgili yeni şeyler söylemek bizim görevimiz. Sağlık bilgisini üretmek, sağlık teknolojisini üretmek, bununla beraber sağlık politikalarının nasıl yapıldığını dünyaya öğretmek için de artık bir sorumluluğumuz var, görevimiz var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak istiyoruz. Bu programın esas hedefi esasında sağlığımızı kaybetmeden koruyucu sağlığı önemseyerek sağlıklı kalmak. Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Bizim esas önceliğimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak ve bu tür birinci basamak dediğimiz, aile hekimliği dediğimiz, toplum sağlığı merkezleri dediğimiz yerlerle insanlara sağlığını, kıymetini nasıl bileceğini, nasıl diyet yapacağını, nasıl besleneceğini, nasıl hareket edeceğini, hastalıklardan nasıl korunacağını, çocuklarımıza nasıl aşıların yapılacağını öğretmek önceliğimiz. Onun için bizler sağlıklı toplum olmak zorundayız. Bunu hep ifade ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI YAŞAMAYI ÖĞRETMEK ZORUNDAYIZ' Bakan Memişoğlu, bağımlılıkla mücadeleye değinerek, "Bugün bağımlılıktan uzak, sigaradan uzak, alkolden uzak, hareketsizlikten uzak olmak zorundayız. Bugün çocuklarımıza sağlıklı yaşamayı öğretmek zorundayız. Bugün toplumumuza baktığınız zaman, Türk toplumu maalesef yüzde 65'i kilolu, 3'te 1'i sigara kullanıyor. Bunların hepsi gelecek nesillerimiz. Onun için hep beraber bununla mücadele edeceğiz. Sayın başkanım söyledi kanserden korkmayın, kanseri yakalamak bizim için önemli. Erken yakaladığın zaman kanser tedavisi var. İşte burada aile hekimliklerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde biz rahim kanserinden göğüs kanserine, bağırsak kanserine kadar hepsini ücretsiz tarayıp, bunların daha erken safhadayken yakalanmasını sağlıyoruz. Bugün mamografi var KETEM'lerimizde. Belli yaş üzerindeki, 45 yaş üzerindeki bayanlarımıza ücretsiz mamografi çekiyoruz. 50 yaşın üzerindeki bütün erkeklere ve kadınlara tarama yaparak bağırsak kanserinin erken safhada olup olmadığını tespit ediyoruz. Bugün rahim kanseriyle ilgili bütün aile sağlığı merkezlerimize ücretsiz taramalar yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın ve ücretsiz bu taramalar yapılmıyor" ifadelerini kullandı.