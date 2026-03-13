Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, beşinci ve son gün müsabakalarıyla devam ediyor.





Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Mersin Gençlerbirliği ile Kocaeli Basket karşılaştı. Mersin Gençlerbirliği, Kocaeli Basket'i 57-40 yendi.



Bugünkü müsabakalarda, Eyüp Sultan Belediyesi - Muratpaşa Belediyesi, İzefe - Uludağ Atletik ile KKTC Levent Koleji - Arka Spor karşı karşıya gelecek.





















