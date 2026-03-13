Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde itikafla ramazanın manevi iklimini yaşıyorlar

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafı yerine getirmek isteyenler, ramazan ayının son 10 gününü Ulu Cami'de ibadetle geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde itikafla ramazanın manevi iklimini yaşıyorlar

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafı yerine getirmek isteyenler, ramazan ayının son 10 gününü Ulu Cami'de ibadetle geçiriyor.

        İtikaf sünnetini yerine getirmek isteyen Hüseyin Yazıcı, Mustafa Gül ve Fatih Başkurt, Ulu Cami'de kendilerini ibadete adayarak ramazanın manevi iklimini itikafla daha derinden yaşıyor.

        İftar ve sahurlarını camide yapan vatandaşlar, zaruri ihtiyaçları dışında camiden ayrılmıyor.

        Bu yıl ilk kez itikafa girdiğini belirten Mustafa Gül, AA muhabirine, ramazan ayını Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikafla taçlandırdığını söyledi.

        Gül, bu süreçte ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini belirterek, dünya işlerinden uzaklaşıp ramazanın manevi iklimini daha yoğun yaşadığını dile getirdi.

        Geçen yıl itikafa giren Fatih Başkurt'u gördükten sonra kendisinin de bu yıl itikafa girdiğini anlatan Gül, "Sağlığım el verdiği sürece bundan sonra her yıl itikafa girmek istiyorum. İtikaf, kişinin kendini muhasebeye çekmesi, yaptığı ve yapamadığı ibadetleri gözden geçirmesi için büyük bir fırsat." diye konuştu.

        Fatih Başkurt da 7 yıldır itikafa girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Ulu Cami İmamı Ufuk Çalışkan da ramazanın son 10 gününde itikafa girenlerin dünya meşgalelerinden uzaklaşarak manevi anlamda inzivaya çekildiklerini söyledi.

        İtikafın Hz. Peygamber'in ümmetine tavsiye ettiği bir ibadet olduğunu belirten Çalışkan, erkeklerin camide, kadınların ise evlerinde itikafa girebildiklerini kaydetti.

        Kırklareli'nde de bazı vatandaşların her yıl bu sünneti yerine getirdiğini dile getiren Çalışkan, itikafa girenlere camide destek olduklarını söyledi.

        İtikafta ibadetin sınırının olmadığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

        "İtikafta insan ruh dinginliği bulur ve kendini muhasebeye çeker. Bu süreçte bolca Kur'an-ı Kerim okunur, manaları üzerinde düşünülür. İtikaf süresi boyunca kişi elinden geldiği kadar nafile namazlarını kılar, kazaya kalmış namazlarını eda eder. Zikir, tespih ve tahlillerle ibadetini süsleyerek 10 günü ibadetle geçirir ve ramazanın manevi ikliminden en güzel şekilde yararlanır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde marketlerde fiyat ve gıda denetimi
        Kırklareli'nde marketlerde fiyat ve gıda denetimi
        Babaeski'de iç sularda sıkı denetim
        Babaeski'de iç sularda sıkı denetim
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde düzenlenen iftar programına kat...
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde düzenlenen iftar programına kat...
        Kırklareli'nde SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa