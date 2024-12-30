Istrancalar beyaza büründü; kar topu oynayıp, piknik yaptılar

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kar yağışı etkili olup, bölge beyaza bürüdü. Istranca ormanlarının Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerine akın edenler, burada karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynarken, büyükler soğuktan korunmak için ateş yakarak piknik yaptı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, jandarma ekipleri önlem aldı.

KIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Istranca ormanları beyaza bürünürken, bölgeye gelenler kar topu oynayıp, piknik yaptı.

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