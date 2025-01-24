Bakan Göktaş, Kırklareli'de

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli programına Vali Uğur Turan'ı ziyaretiyle başladı. Bakan Göktaş'ı ziyaretinde Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri karşıladı. 'Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Turan'la bir süre sohbet etti. Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'na geçti. AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ın karşıladığı Bakan Göktaş, burada partililerle buluştu. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile makamında görüşen Bakan Göktaş, kentte bir aileyi de ziyaret etti. Bakan Göktaş, daha sonra da Edirne'ye hareket etmek üzere kentten ayrıldı.