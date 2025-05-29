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        Karadeniz'e kaçak kalkan avı için bırakılan 44 bin metre ağ toplandı

        KIRKLARELİ açıklarında kaçak kalkan balığı avı için bırakılan 44 bin metre ağ toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:59
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        Karadeniz'e kaçak kalkan avı için bırakılan 44 bin metre ağ toplandı
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        KIRKLARELİ açıklarında kaçak kalkan balığı avı için bırakılan 44 bin metre ağ toplandı. Ağlara takılan 380 canlı kalkan balığı denize bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz'de kaçak kalkan balığı avlanmasını önlemek için çalışma yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İstanbul ve Aydın'dan gelen ekiple birlikte bakanlığın envanterinde bulunan 'Koruma ve Kontrol 3' teknesiyle Kırklareli açıklarında denetimde bulunuldu. Denetimlerde, 440 parça halinde yaklaşık 44 bin metre ağ toplandı. İmha edilen ağlara takılan yaklaşık 380 kalkan balığı canlı olarak denize bırakıldı. Yetkililer, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığının üreme dönemi olduğunu belirterek, bu süre içinde denetimlerin süreceğini söyledi.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 hafta denizde ağ toplama işlemi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu faaliyet sırasında toplam 440 parça, yaklaşık 44 kilometre ağ denizden çıkartıldı. Yaklaşık 380 kalkan balığı canlı olarak denize bırakıldı. Doğayı, denizlerimizi korumak için mücadelemiz devam edecektir. Bütün balıkçılarımızın bilinçli şekilde balıkçılık faaliyetlerini icra etmesi gerekmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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