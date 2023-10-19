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        Kırklareli Valisi Ekici'den Muhtarlar Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:20 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:20
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        Kırklareli Valisi Ekici'den Muhtarlar Günü mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, muhtarların köy ve mahallelerin en önemli temsilcisi olduğunu belirtti.

        Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ekici, temsil ettikleri köy ve mahallelerde halkının tüm kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde etkin bir rol oynadığını kaydetti.

        Kamu zincirinin ilk halkasını muhtarların oluşturduğunu bildiren Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Kırklareli'nde görev yapan muhtarlarımıza köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek devletin hizmet alanlarına erişimi konusunda üstün gayretleri, özverili çalışmaları ve başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla işbirliği içinde yürüteceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın derdine ortak olan, halkın tercihiyle ve seçimiyle iş başına gelmiş olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

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