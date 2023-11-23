Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 7 ayda 4 bin 656 kişiye ücretsiz hizmet verdi.

Bisiklet taksiler, Lüleburgaz Belediyesince iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 2017 yılında uygulamaya konulmuştu.

65 yaş üzeri, engelli, hamile ve küçük çocuklu vatandaşların ücretsiz kullanımına sunduğu çevre dostu ulaşım araçlarından bisiklet taksiler nisanda 217, mayısta 616, haziranda 809, temmuzda 901, ağustosta 911, eylülde 780, ekimde ise 422 kişi olmak üzere 7 aylık süreçte 4 bin 656 kişiyi ulaşacakları yere taşıdı.

- Kıyafet yardımı kampanyası

Lüleburgaz ilçesinde Yılmaz Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk, öğrencilere yönelik kıyafet yardımı kampanyası başlattığını bildirdi.

Öztürk, muhtarlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl da soğuk kış günlerinde öğrencileri unutmadıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Öztürk, ilk ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Kampanya kapsamında mont ve kazak vereceklerini ifade eden Öztürk, İhtiyacı olan aileleri muhtarlığa beklediğini dile getirdi.