Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda 6 olaya müdahale etti.

Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda 6 olaya müdahale etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 13-19 kasım tarihlerinde 1 organize ve 5 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan ev ve iş yeri aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 96 mermi, 10 cep telefonu, 28'i yabancı ülkelere ait 31 sim kart, 30 gram skunk, 30 gram kokain, 6 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ile 3 öğütücü aparat ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

- Huzur ve güven uygulaması yapıldı

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

Denetimlerde 33 okul servisi ile durumundan şüphelenilen 118 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında işlem başlatıldı.