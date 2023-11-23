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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda 6 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:27
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda 6 olaya müdahale etti.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 13-19 kasım tarihlerinde 1 organize ve 5 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Yapılan ev ve iş yeri aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 96 mermi, 10 cep telefonu, 28'i yabancı ülkelere ait 31 sim kart, 30 gram skunk, 30 gram kokain, 6 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ile 3 öğütücü aparat ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        - Huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Kırklareli Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

        Denetimlerde 33 okul servisi ile durumundan şüphelenilen 118 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 3 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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