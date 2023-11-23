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        Kırklareli Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi belirlendi

        Kırklareli Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 375 milyon 370 bin lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:07
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        Kırklareli Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi belirlendi
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        Kırklareli Belediyesi 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 375 milyon 370 bin lira olarak belirlendi.

        Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere başkanlığında gerçekleştirilen olağan üstü belediye meclis toplantısında 2024 yılı tahmini gelir ve gidere ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Toplantıda, plan ve bütçe komisyonu raporu okundu. Komisyonca 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 375 milyon 370 bin lira olarak ön görüldüğü yönünde görüş bildirildi.

        Tahmini bütçe, oy birliği ile kabul edildi.

        Galeri
        Galeri

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